Viva Espana. Was für eine grandiose Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Kultur im Biergarten“. Während des zweistündigen Konzertes katapultierte die Band Gitanos de la Esquina die Gäste am Freitagabend mit einer Mischung aus Latin, Rumba und Folklore leidenschaftlich mit heißen Rhythmen und enormer Spielfreude aus dem Alltag direkt in den Süden.