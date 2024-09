Plus Plaidt

Gewalt gegen Frauen: Gleichstellungsbeauftragte der VG Pellenz bietet Selbstbehauptungskurs an

i Die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz bietet einen Kurs zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen ab 16 Jahren im Ratssaal der VG Pellenz in Plaidt an. Foto: picture alliance/dpa/Fabian Sommer

Gewalt gegen Frauen ist vielfältig: Egal ob am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Selbstbewusste und ausgebildete Frauen wissen, wie man sich schützen kann. Die Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde (VG) Pellenz bietet daher am Samstag, 21. September, von 10 bis 14 Uhr einen Kurs zur Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Frauen ab 16 Jahren im Ratssaal der VG Pellenz in Plaidt.