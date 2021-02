Als Betreiber von medizinischen Versorgungszentren (MVZ) versucht Dr. Bernhard Landers, die „knappe Ressource“ Arzt an allen Standorten der MVZ einzusetzen, um der steigenden Nachfrage ein zumindest ausreichendes Angebot an Sprechzeiten entgegenzusetzen. Dass dabei auch ein verkleinertes Sprechstundenangebot in Kottenheim herhalten muss, ist weder in seinem noch natürlich im Interesse der betroffenen Einwohner von Kottenheim.