Gesundheitsamt Mayen-Koblenz: Kostenlose Impfung gegen Masern

Aus diesem Grund bietet das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz am Standort Koblenz, Mainzer Straße 60a, jeden ersten Donnerstag im Monat eine öffentliche, kostenfreie Impfung gegen Masern/Mumps/Röteln für Kinder ab dem zwölften Lebensjahr und Erwachsene an. Der nächste Termin ist Donnerstag, 7. März, von 14 bis 15 Uhr. Erforderlich ist ein Impfausweis, eine Krankenversicherungskarte ist nicht notwendig. Kinder unter 18 Jahren benötigen die schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Am Standort Mayen, Bannerberg 6, findet die Impfung jeden ersten Mittwoch im Monat statt. Der nächste Termin ist Mittwoch, 6. März, von 14 Uhr bis 15 Uhr. Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an gesundheitsamt@kvmyk.de.