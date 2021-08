Geschäfte in der Ahrflut verloren: Neueröffnung in Andernach macht Hoffnung

#solidAHRität steht auf den Rücken der T-Shirts, die die Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv (AAA) gestaltet hat und zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal verkauft. #solidAHRität erfuhren auch Meltem Turan Aksu und Mehtap Turan. Die beiden Schwestern, die sich mit dem Modegeschäft Mi Parti in Andernach einen treuen Kundenstamm erarbeitet haben, sind unmittelbar betroffen: Sowohl die Mi-Parti-Filiale am Ahrweilerer Marktplatz als auch die Turan Modemanufaktur in der Niederhutstraße wurden durch das Hochwasser der Ahr komplett zerstört.