Gerd Klasen bleibt Bürgermeister: Welche Projekte in Polch jetzt anstehen

i Für weitere fünf Jahre im Amt: Gerd Klasen (CDU) Foto: Christian Lipowski

Die Wähler in Polch haben sich für Kontinuität entschieden: Mit 55,9 Prozent haben sie in der Stichwahl am Sonntag für Gerd Klasen (CDU) votiert. Der 53-Jährige, der seit 2014 im Amt ist, wird damit als Stadtbürgermeister für weitere fünf Jahre maßgeblich die Geschicke von Polch leiten. Klasen sagte unserer Zeitung: „Die Arbeit, die ich geleistet habe, ist mit diesem Wahlergebnis bestätigt worden. Das macht mich glücklich und stolz.“