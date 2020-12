Mayen

Beim geplanten Bau eines neuen Parkhauses zwischen Entenpfuhl und „Im Keutel“ stehen der Stadt Mayen schwierige Verhandlungen bevor. In einem Ideenwettbewerb für Architekten hatte die Stadt im vergangenen Jahr Entwürfe erhalten, wie das Parkhaus in der Innenstadt aussehen könnte. Seinerzeit gab es einen klaren Sieger. Nach einer ersten Kostenprognose zeigt sich jetzt aber, dass die Umsetzung dieses Sieger-Entwurfs teuer würde – zu teuer für Mayen. In den Verhandlungen mit den Architekten will die Stadt die Kosten nun drücken.