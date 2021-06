Geplantes Kulturzentrum am Runden Turm: Andernach gibt im Kampf um Fördermittel nicht auf

Während auf dem Platz vor dem Runden Turm in Andernach zögerlich erstes Grün auf den kürzlich vom Asphalt befreiten Flächen sprießt, hat man seitens der Stadt begonnen, Überlegungen anzustellen, wie es mit dem Areal weitergehen könnte. Ein erster Versuch über das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ des Bundes an Zuschüsse für den Bau eines neuen Zentrums für Tourismus und Kultur zu kommen, waren gescheitert (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung des Kulturausschuss' informierte Bürgermeister Claus Peitz über den aktuellen Stand.