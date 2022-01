Mit großer Zustimmung haben die Mitglieder des Andernacher Planungsausschusses Familie Ahsenmachers Pläne zur Kenntnis genommen, die neue Gastronomie auf dem Krahnenberg in den kommenden Monaten voranzutreiben. Corona-bedingt war es in den vergangenen beiden Jahren still um das Vorhaben geworden. Umso erleichterter zeigten sich die Fraktionen, dass nun der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans bevorsteht.