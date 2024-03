Plus Mayen Geplante Fusion erzürnt zwei Beiräte: Wo soll die Stadt Mayen sparen? Von Thomas Brost i Zu eisernem Sparwillen ist die Mayener Stadtverwaltung verpflichtet. Soll dafür ein Beirat geopfert werden? Foto: Thomas Brost Lesezeit: 2 Minuten Den Stadtratsmitgliedern wurde die Nachricht per E-Mail mitgeteilt, Hans-Peter Siewert hat sie eher im Nachgang erfahren und ist darob erzürnt: In der neuen Wahlperiode soll nach dem Willen der Stadtverwaltung der Seniorenbeirat mit dem Beirat für Menschen mit Beeinträchtigungen und deren Angehörige zu einem Gremium verschmolzen werden. Warum, fragt sich nicht nur der Vorsitzende des Seniorenbeirates.

Welche Argumente gibt es für eine Fusion der beiden Beiräte? Die Stadt will Kosten einsparen, nicht nur an Sitzungsgelder, sondern auch am eigenen Personal, das die Sitzungen begleiten muss. Die Stadt sagt, dass „grundsätzlich“ festgehalten werde, dass die Zahl und Größe der verschiedenen Gremien „immer wieder zu prüfen sind – ...