In Sachen Friedhofsumgestaltung kamen die Fraktionen von CDU und SPD bereits in der Februarsitzung des Krufter Rats auf keinen gemeinsamen Nenner (wir berichteten). Auch in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats, als das Thema ein weiteres Mal auf der Tagesordnung stand, konnte man sich nicht auf einen Beschlussvorschlag einigen.