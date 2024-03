Andernach

Genussvolles Zusammensein: Internationales Frühstück im Jugendzentrum Andernach

i Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Fabian Sommer

Das Jugendzentrum Andernach in der Stadionstraße 88 will Familien zu einem internationalen Familienfrühstück einladen. An vier Samstagen im Jahr öffnet es seine Türen für ein genussvolles Zusammensein, das mehr als nur kulinarische Köstlichkeiten aus verschiedenen Nationen bieten soll, heißt es im Pressetext.