Plus Polch/Berlin

Genossen-Clinch zwischen Polch und Berlin: SPD-Bürgermeister Max Mumm will Bundestagswahlkampf boykottieren

i Blick auf den Eingang zum Willy-Brandt-Haus, der SPD-Parteizentrale: Der SPD-Bürgermeister Maximilian Mumm hat aus der Eifel einen Brief nach Berlin geschickt. Foto: picture alliance/dpa/Jörg Carstensen/picture alliance/dpa

Keine Plakate, keine Gespräche, keine Basisarbeit für diesen Bundeskanzler: Falls Olaf Scholz 2025 erneut kandidiert, will Maximilian Mumm den Bundestagswahlkampf seiner Partei boykottieren. Das kündigte der Bürgermeister und SPD-Vorsitzende im Maifeld nun in einem Brief an den Bundesvorstand und insbesondere an Parteichef Lars Klingbeil an. Was ihn antreibt und was die Bundes-SPD entgegnet, hat die Rhein-Zeitung zusammengetragen.