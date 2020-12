Kreis MYK

Sehnsucht nach Pizza oder Pasta, oder lieber nach gutbürgerlichen Spezialitäten? Wochenlang war das Essen in den Restaurants Corona-bedingt nicht möglich. Nun durfte die Gastronomie wieder ihre Türen öffnen. Ein freudiges Aufatmen, dass die Restaurants, Kneipen und Cafés seit Mittwoch wieder geöffnet haben, war in den vergangenen Tagen, wie die Recherche unserer Zeitung ergab, nicht überall so recht spürbar. Nicht alle Gastronomen haben ihre Lokalitäten geöffnet. Andere Restaurantbesitzer warten nach der Wiedereröffnung vergeblich auf den großen Ansturm.