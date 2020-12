Mayen/Koblenz

Die Krise als Chance nutzen – unter dieses Motto könnten man den Beschluss stellen, den der Kreistag Mayen-Koblenz in seiner jüngsten Sitzung für die Strukturen am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) beschlossen hat. In dem Unternehmen, zu dem Krankenhäuser in Koblenz, Mayen, Boppard und Nastätten gehören, sollen die Entscheidungswege schneller werden. Das hatte die Sana Kliniken AG gefordert, die im Frühjahr beim GKM eingestiegen war und die neue Geschäftsführung stellt.