Gemeindeschwester plus: Maifelder Senioren sollen Hilfe bekommen

Um die medizinische Grundversorgung ihrer Bürger auch in Zukunft gewährleisten zu können, müssen Kommunen zunehmend Eigeninitiative zeigen. Neben finanzieller Unterstützung, etwa um jungen Ärzten beim Praxisaufbau oder der Übernahme einer solchen zu helfen, ist man dabei in der Verbandsgemeinde (VG) Maifeld auch offen für innovative Projekte. In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates informierte der Erste Beigeordnete Torsten Welling das Gremium deshalb darüber, dass sich die VG Maifeld zusammen mit der VG Rhein-Mosel beim Gesundheitsministerium des Landes Rheinland-Pfalz für die Teilnahme am Projekt „Gemeindeschwester plus“ beworben hat und dass diesem Antrag inzwischen stattgegeben wurde. Verbunden hiermit ist die Finanzierung einer 0,75-Stelle für das Jahr 2021 mit maximal 46.350 Euro.