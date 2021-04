Das Schnelltestangebot in der Vordereifel wurde erweitert. Nicht nur im Corona-Schnelltest-Zentrum Vordereifel beim DRK in Ettringen, sondern auch in der Gemeindehalle in Luxem können sich Menschen fortan kostenlos einem Corona-Schnelltest unterziehen. Der 9. April war ein besonderer Tag für die Menschen rund um Luxem: Denn das Schnelltestzentrum ging an den Start.