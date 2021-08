Gemeinde kann sich auf engagierte Bürger verlassen: Langscheid steht finanziell gut da

Bei der jüngsten Ortsgemeinderatsitzung in Langscheid hätte das Wacholderfest 2021 sicher als eines der wichtigen Tagesordnungspunkte auf der Agenda gestanden. „Wir haben das Wacholderfest, das alle zwei Jahre Ende August in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Vordereifel durchgeführt wird, coronabedingt frühzeitig abgesagt“, so Gabi Müller-Dewald. „Wir hoffen auf das kommende Jahr und wünschen uns, dass wir dann die Besucher von nah und fern vom üblichen Turnus abweichend zu unserem Heimatfest in unser an diesem Sonntag autofreies Wacholderdorf einladen können“, betont die Ortsbürgermeisterin.