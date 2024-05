Plus Rieden Gemeinde am Waldsee hat viel vor: Riedener Pfarrhaus soll Dorfmittelpunkt werden Von Thomas Brost i In Rieden bewegt sich einiges: Ortschef Andreas Doll steht am Gemeindebüro, das auf Sicht ins Pfarrhaus umziehen soll. Dann könnte die Gemeinde dieses Gebäude verkaufen. Foto: Thomas Brost Ein Befreiungsschlag will die Gemeinde Rieden in diesem Jahr landen: Für das jahrelang diskutierte Baugebiet „Dornheck“ geht es jetzt endlich einen Schritt weiter. 16 bis 18 Baugrundstücke könnten in Ortsrandlage entstehen. „Jetzt wollen alle Eigentümer an die Gemeinde verkaufen, dann können wir zielgerichtet planen“, sagt Ortsbürgermeister Andreas Doll (CDU). Lesezeit: 2 Minuten

Was sind die größten Investitionen in Rieden? Rund 661.000 Euro will die Gemeinde in Investitionen stecken. Den größten Posten stellt der zweite Bauabschnitt in der Oberstraße dar. Das betrifft den Abschnitt von der Hubertusstraße bis zur Straße „In der Aspel“ und beläuft sich auf 470.000 Euro, die teils aus wiederkehrenden ...