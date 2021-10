Die Situation für Fußgänger in der Hausener Landstraße hält die Mayener Stadtverwaltung teilweise für „nicht tragbar“. Die Unfallgefahr sei gegeben, weil der Gehweg innerorts noch nicht komplett gebaut ist. Der Bauausschuss hat jetzt grünes Licht gegeben, dass die Lücke baldmöglichst geschlossen wird. Dafür sind in diesem Haushalt Mittel in Höhe von 50.000 Euro vorgesehen.