Gegen Stammtischparolen: Andernacher Stadtgespräche bieten Argumentationstraining

Ein zweitägiges Argumentationstraining gegen Stammtischparolen veranstaltet die Landeszentrale für politische Bildung zusammen mit der Flüchtlingshilfe Andernach am Freitag, 11. Oktober, 17 bis 20 Uhr, und am Samstag, 12. Oktober, 10 bis 17 Uhr, im Rahmen der Andernacher Stadtgespräche im Haus der Familie, Gartenstraße 4.

In der Schule, im Sportverein, im Büro oder beim Familientreffen – diskriminierende, menschenverachtende oder rassistische Sprüche begegnen uns überall. Sie treffen uns oft unvorbereitet und machen uns sprachlos.

Das Argumentationstraining gegen Stammtischparolen soll zunächst sensibilisieren, in der Schule, auf der Arbeit und in der Freizeit genauer hinzuhören, Dinge zu hinterfragen und einzuhaken, wenn pauschal abwertende Sätze fallen. Die Teilnehmer lernen, geäußerten Vorurteilen die eigene Meinung entgegenzusetzen und die Diskussion auf ein sachliches Niveau zu bringen. Anmeldungen per E-Mail an anmeldung@lpb.rlp.de.