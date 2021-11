Der neue Zebrastreifen am oberen Kirchberg oberhalb der B 9-Brücke in Andernach ist eine zusätzliche Querungsmöglichkeit für Schulkinder. Außerdem werden so die Wohngebiete oberer Kirchberg und Martinsberg II fußläufig miteinander verbunden. Die SPD hatte zuletzt die Einrichtung gelobt und geäußert, dass die Anwohner froh über ihn sind. Sascha Leuer ist der einzige direkte Anwohner des Zebrastreifens. In seinen Augen ist er unnötig und gefährlich.