Seit 1952 wird in Deutschland der Volkstrauertag begangen. Dieser stille Tag dient dem Gedenken der Opfer beider Weltkriege. Auch in Mendig wurde immer darauf geachtet, „in diesem Gedenken die ihm innewohnende Mahnung nicht zu vergessen“, erklärte Stadtbürgermeister Hans Peter Ammel am Sonntagvormittag zu Beginn der Gedenkstunde.