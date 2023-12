Während der Corona-Krise wurde der Mehrwertsteuersatz gesenkt, um die hart getroffene Gastro-Branche zu unterstützen. Nun stehen die Wirte vor der Frage: Wird die Mehrwertsteuer ab dem 1. Januar 2024 in den Restaurants und Lokalen von aktuell 7 wieder auf den Regelsteuersatz in Höhe von 19 Prozent zurückgeführt? Wir haben uns in der Region umgehört, was das für Restaurants und Kneipen bedeuten würde.