Archivierter Artikel vom 04.07.2020, 13:18 Uhr

St. Johann

Gasheizung gerät in Brand: Feuer bricht in Wohnhaus in St. Johann aus

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstag gegen 12.15 Uhr die mit Gas betriebene Heizungsanlage in einem Einfamilienhaus in St. Johann in Brand geraten.