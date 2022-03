Die Gemeinde Wierschem übernimmt in Sachen „Wärmeversorgung“ eine Vorreiterrolle auf dem Maifeld. In der jüngsten Ratssitzung hat Ortsbürgermeister Michael Kopp Rat und Bürger mit Überlegungen konfrontiert, das Dorf mit „Bürgernahwärme“ zu versorgen, wie das bereits in einigen Hunsrückgemeinden praktiziert wird.