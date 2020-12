Mayen

In Mayen hat es in den vergangenen Monaten offenbar große Probleme mit der Straßenbeleuchtung gegeben. Teilweise fielen in kompletten Straßenzügen die Laternen aus – und das unter Umständen wochenlang. Die Anwohner sind sauer, doch die Stadtverwaltung kann ihnen kaum helfen. Denn für die Beseitigung der Mängel ist eine externe Firma verantwortlich.