Gäste bleiben aus: Wenig Betrieb in Andernacher Außengastronomie

Ein kühles Weizenbier, eine Limonade und vielleicht auch ein Schmankerl zum Essen unter freiem Himmel: Auf einen Besuch des direkt an der Andernacher Rheinpromenade liegenden Biergartens können sich die Gäste freuen. Als vor wenigen Tagen die Nachricht kam, dass die Außengastronomie unter strengen Auflagen wieder öffnen darf, war für Bernhard Ruf klar: „Das Outdoorvergnügen in meinem Biergarten soll so schnell wie möglich losgehen“ sagt der Pächter des Parkhotels, der mit seinem Team diesen Moment herbeigesehnt hat.