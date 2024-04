Fußgänger in Mayen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Der Unfall ereignete sich nach Erkenntnisstand der Polizei gegen 11.25 Uhr. Eine 63-Jährige fuhr demnach mit ihrem Auto in der Straße „Habsburgring“ auf den Kreisverkehr auf Höhe des Rewe-Marktes zu. Direkt hinter dem Kreisel befindet sich ein Fußgängerüberweg. Den überquerte der 57-Jährige, als die Autofahrerin aus dem Kreisel ausfuhr. In der Folge seien Fußgänger und Auto kollidiert, so die Polizei. Während sich der Mann leicht verletzte und in ein Krankenhaus gefahren wurde, blieb die Frau unverletzt.