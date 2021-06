Es gibt Dinge, gegen die Theatermacher machtlos sind. Manche winzig klein wie das Coronavirus, dessen weltweite Verbreitung 2020 die Burgfestspiele in Mayen lahmlegte. Oder aber leidenschaftlich und nicht zu überhören wie die Fußballfans, die rund um die Genovevaburg in Mayen in diesem Jahr den Premierenabend der Komödie „Pension Schöller“ direkt nach Ende des zweiten deutschen Vorrundenspiel zur Geduldsprobe machten.