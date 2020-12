Plaidt

Der Weinberg des Plaidter Geschichtsvereins, mitten im Dorf in „Marzis Loch“ gelegen, ging am Freitag in Flammen auf. Schleifarbeiten an einem in der Nähe stehenden Spielgerät hatten das trockene Gras entzündet. In Windeseile breiteten sich die Flammen auch über den Weinberg aus. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte den Brand rasch löschen. Trotzdem wurden fast alle Reben vernichtet, berichtet der Plaidter Geschichtsverein.