Einigen Gesprächsstoff birgt der Haushaltsentwurf 2024 für die Stadt Mayen – wird das Thema in der Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, 13. Dezember, 17 Uhr, gar abgesetzt? Das hatte die Verwaltung in der Novembersitzung empfohlen. Weiteres Konfliktpotenzial steckt hinter einem eher unscheinbar daherkommenden Tagesordnungspunkt: einer ersten Beitragssatzung für Feld-, Wirtschafts- und Waldwege im Stadtgebiet, mit der Grundstückseigentümer mittels wiederkehrendem Beitrag zur Kasse gebeten werden sollen.