Für kritische Fragen um den ÖPNV sucht Landkreis MYK Beistand: Jetzt soll es Sterzenbach richten

Mit der Lage im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – und wie dieser verbessert werden kann – hat sich der Kreisausschuss MYK für Umwelt, Klima und Verkehr befasst. Vor allem durch Defizite in der Beförderung von Kindergartenkindern im Maifeld und in der Vordereifel lag Brisanz in der Luft. Die wurde nicht restlos aufgelöst, die SPD blieb irritiert zurück. Mit einem überraschenden Vorschlag sorgte die CDU dafür, dass die Sitzung um einiges verkürzt und ein ausgewiesener Experte mit ins Boot genommen wird.