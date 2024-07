Für junge Biker: Sicherheitstraining für Motorradfahrer auf dem Nürburgring

Von Slalomfahrten über Gefahrenbremsungen bis Erste-Hilfe-Maßnahmen ist alles dabei beim Sicherheitstraining für Motorradfahrer, das die Polizeiinspektionen Daun und Adenau am Sonntag, 8. September, in Daun und am Nürburgring veranstalten, teilt das Polizeipräsidium Koblenz mit.

Anzeige

Mitmachen unter dem Motto: „Motorrad erfahren?“ können Biker im Alter zwischen 18 und 30 Jahren, die bereits einen Motorradführerschein und ein Motorrad besitzen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, gemeinsam mit Polizisten eine Motorradtour zu machen.

Zuerst absolvieren sie ein Fahrsicherheitstraining in Daun, bevor es gemeinsam zum Nürburgring weitergeht. In Kleingruppen werden die Biker dabei von Kradfahrern begleitet und können am Ring verschiedene Simulatoren ausprobieren sowie Fahrmanöver und Reaktionstests in einem Parcours bewältigen. Darüber hinaus erleben sie eine Vorführung der Kradstaffel der Polizei Rheinland-Pfalz und haben Gelegenheit sich mit Kollegen des LKA und des Polizeipräsidiums Koblenz zur Verkehrsprävention austauschen, beispielsweise zum Thema Manipulation an Krädern.