Frühere Zeiten waren in der Eifel nicht immer friedlich: Polizeihund riss Randalierern die Kleider vom Leib

Von Franz G. Bell

i Die Mayener Brückenstraße in früherer Zeit. Auch in der Mayener Innenstadt kam es früher durchaus zu Randalen, bei denen die Polizei einschreiten musste. Foto: Archiv Franz G. Bell

Zeitungsberichte aus dem 19. Jahrhundert zeigen Randale in Mayen: Insbesondere nach den Silvesternächten der vergangenen Jahre hat man in den Medien beängstigende Bilder von bürgerkriegsähnlichen Vorgängen in Großstädten, Angriffen auf Ordnungskräfte der Polizei, auf Brände löschende Feuerwehrleute und Verletzten helfende Sanitäter gesehen.