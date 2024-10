Plus Mayen „Früh gefreit und nie bereut“: Eiserne Hochzeit im Hause Verhagen – Paar wurde vor 65 Jahren getraut Von Elvira Bell i Am Anblick ihres Hochzeitsfotos schwelgen Maria und Rudi Verhagen in Erinnerungen. Foto: Elvira Bell Die Volksweisheit „Früh gefreit und trotzdem nie bereut“ trifft auf Maria und Rudi Verhagen zweifelsohne zu. Die beiden sind in den vergangenen 65 Jahren durch zusammen durch dick und dünn gegangen und begehen somit am Dienstag, 29. Oktober, das Fest der Eisernen Hochzeit. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir gehen mit der Familie essen“, freut sich Rudi Verhagen. Getraut wurde das Paar vor 65 Jahren in der Pfarrkirche in Nachtsheim. Wenige Tage zuvor, am 10. Oktober, hatten die beiden in Andernach standesamtlich geheiratet. Während das Jubelpaar von seiner gemeinsamen Zeit, von ihren drei Söhnen, den beiden Enkelkindern und ...