Auch in diesem Jahr hat sich die Kreissparkasse Mayen wieder zusammen mit einem Expertenteam auf die Suche nach dem gelungensten Wein in ihrem Geschäftsgebiet gemacht. Teilnehmen konnten alle Rieslingweine des Jahrgangs 2020 der Weinbergslagen in Gondorf, Hatzenport, Kattenes, Lehmen und Löf