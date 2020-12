Andernach

In den vergangenen Jahren und besonders seit Ausbruch der Corona-Pandemie nutzen viele Bürger vermehrt das Rad – auch in Andernach. Somit wird neben dem gesundheitlichen Aspekt ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Die Politik muss diesen Trend unterstützen, fordert die Andernacher FWG: „Die vorhandenen Radwegenetze, sowohl in der Innenstadt als auch außerhalb der Ortschaften, sind total überlastet und somit besteht ein Bedarf an zusätzlichen Radwegen und Ertüchtigungen von bestehenden Radwegen“, sagt FWG-Vorsitzender Egon Schäfer. Die FWG-Fraktion beantragt ein Bündel an Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, über das die Mitglieder des Verkehrsausschusses in ihrer nächsten Sitzung beraten.