Frisch im Amt als Ortsvorsteher: Sascha Flinsch hat einiges an Ideen für Kürrenberg

i Das Kürrenberger Bürgerhaus muss dringend energetisch auf Vordermann gebracht werden, sagt der neue Ortsvorsteher Sascha Flinsch. Foto: Thomas Brost

Er ist erst wenige Tage im Amt, schon ist für Sascha Flinsch spürbar, was ihn in den nächsten fünf Jahren erwarten wird. „Ich merke, dass viel zu regeln ist in diesem Ehrenamt“, sagt der 52-Jährige, der den Job des Ortsvorstehers im Juli von Siegmar Stenner (77) übernommen hat. „Es geht mit Kleinigkeiten wie mit Beglaubigungen oder dem Daily Business los“, sagt Flinsch, bleibt aber bei diesen Worten sichtlich entspannt.