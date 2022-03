Die Nachricht verbreitete sich in Windeseile über die sozialen Netzwerke, WhatsApp-Gruppen und Mailverteiler der Vereine: Nachdem Erik Fuchs und Peter Göddertz mit der Idee an den Festausschuss des Andernacher Karnevals herangetreten waren, am Nachmittag des Rosenmontags einen Friedensmarsch durch die Stadt zu veranstalten, ging alles ganz schnell.