Über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk können sich die Feuerwehreinheiten der Vordereifelgemeinden Bermel und Baar in diesem Jahr freuen. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung jetzt bekannt gab, sind die neuen Feuerwehrhäuser an beiden Standorten – in Bermel an der Hauptstraße und in Baar im Mühlenweg – fertiggestellt. Die Abnahme ist bereits für Anfang Dezember geplant. Aktuell läuft lediglich noch die Beseitigung von Restmängeln im Bereich der Außenanlagen sowie bei den Malerarbeiten.