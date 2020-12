Andernach

Eigentlich wäre Veronica Paxi nach ihrem einjährigen Freiwilligendienst in den St.-Josefs-Werkstätten der Barmherzigen Brüder in Plaidt schon wieder in ihre bolivianische Heimat gereist. In der Großstadt El Alto leben ihre Eltern, drei Geschwister und ein Onkel gemeinsam in einem kleinen Haus, dorthin wäre die studierte Pädagogin im Mai zurückgekehrt. Doch die Corona-Krise machte ihre Pläne zunichte: Bis heute sind die Grenzen des Andenstaats dicht.