Gleich sechs neue Feuerwehrleute konnte die Freiwillige Feuerwehr Plaidt nun in ihre Reihen aufnehmen. Am Kirmeswochenende verpflichtete Bürgermeister Klaus Bell im Beisein von Wehrleiter Jörg Schrömges drei junge Frauen und drei Männer zum Dienst in der freiwilligen Feuerwehr.