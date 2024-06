Plus Mendig

Freie Wähler und CDU im Aufwind in der VG Mendig: Christdemokraten haben die Hälfte aller Sitze

Von Hannah Klein

i VG-Bürgermeister Jörg Lempertz freut sich über das Wahlergebnis seiner Partei. Foto: Hannah Klein

Die CDU konnte in der Verbandsgemeinde Mendig bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag 48,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Damit zieht sie als stärkste Partei mit 14 von insgesamt 28 Sitzen in den Verbandsgemeinderat ein. Während SPD und Grüne Plätze einbüßen müssen, startet auch die FWG VG Mendig erfolgreich durch.