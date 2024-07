Plus Kreis MYK/Mayen Frauen in der Kommunalpolitik: Wie steht es um die politische Teilhabe in Mayen-Koblenz? Von Thoma Brost i Im neuen Mayener Stadtrat sind aufseiten der SPD-Fraktion elf Männer im Einsatz, keine Frau. Bei den Liberalen sind es drei Männer. Bei den Grünen sind nur zwei Frauen vertreten, CDU und FWM haben zugelegt: auf fünf (plus eins) beziehungsweise zwei (plus zwei) Frauen. Foto: Thomas Brost Vor 21 Jahren wurde in Mayen-Koblenz intensiv für mehr weibliche Teilhabe in der Kommunalpolitik geworben. Doch hat sich seitdem wirklich etwas geändert? Warum fällt es Frauen immer noch schwer, sich politisch zu engagieren, und welche Hindernisse stehen ihnen im Weg? Lesezeit: 4 Minuten

„Frauen sollen Politik stärker gestalten“ – das ist eine Schlagzeile in unserer Zeitung gewesen. Sie stammt nicht von 2024, sondern von 2003, ist also satte 21 Jahre alt. Damals haben die fünf Gleichstellungsbeauftragten Frauen aus dem Landkreis Mayen-Koblenz in Vorträgen und Seminaren über Haushalts- und Baurecht, über Verwaltungsstrukturen und das ...