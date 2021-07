Frau prallt bei Naunheim gegen Baum – 56-Jährige stirbt bei Unfall

Einen tragischen Verkehrsunfall hat die Polizei Mayen am Sonntagabend gemeldet: Auf der Landstraße 82 war eine 56-jährige Autofahrerin zwischen Mertloch und Naunheim in der Verbandsgemeinde Maifeld unterwegs, als das Unglück geschah.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen einen Baum. Die Frau wurde beim Aufprall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr. Wie es dazu kommen konnte, dazu gibt es bislang noch keine weiteren Erkenntnisse. Auf Nachfrage unserer Zeitung konnte die Polizei Mayen lediglich bestätigen, dass in den Unfall offenbar kein weiterer Verkehrsteilnehmer verwickelt war. Das 56-jährige Opfer stammt aus dem Kreis Mayen-Koblenz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. is