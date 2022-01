Die Fachoberschule Mendig bietet Bildungsgänge an, die in zwei Jahren zur Fachhochschulreife führen und sich an Absolventen der Klassenstufe 10 richten. Neben der Fachrichtung „Technik“ ist seit drei Jahren zusätzlich die Fachrichtung „Gestaltung“ im Programm. Das teilt die Fachoberschule (FOS) Mendig in einer Pressemitteilung mit.