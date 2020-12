Mayen

Die Corona-Pandemie stellt aufgrund der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen auch die Gepflogenheiten des von Dominik Fuchs veranstalteten Food & Beer Festivals auf den Kopf. Die Veranstaltung hat am Wochenende in Zusammenarbeit mit der MY-Gemeinschaft und der Stadt Mayen in einer abgespeckten „Light-Version“ auf dem Viehmarktgelände stattgefunden.