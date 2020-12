Andernach

Die Stadt Andernach hat sich für den Wandel hin zur fahrradfreundlichen Kommune viel vorgenommen – und bisher erst wenig umgesetzt. Auch in dem in Bearbeitung befindlichen Mobilitätskonzept, welches aufgrund der Corona-Krise vorerst nicht fertiggestellt werden kann, spielt der Radverkehr eine große Rolle. Um die ehrgeizigen Ziele in den kommenden Jahren verwirklichen zu können, ohne ein allzu großes Loch in den Haushalt zu reißen, beantragt die Stadt nun Bundesmittel in Millionenhöhe.