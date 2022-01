Sechs Monate nach der Jahrhundertflut, die in der Nacht vom 14. auf 15. Juli 2021 auch den gut florierenden Salon von Achim Wölwer in der Poststraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler vernichtete, hat der Friseurmeister wieder Fuß gefasst. Und zwar genau dort, wo er in dem Geschäft seiner Eltern in Mendig seine Ausbildung gemacht hatte, ehe er an die Ahr wechselte. Der Neustart erfolgte allerdings mit weitaus weniger Beschäftigten.